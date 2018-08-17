БРЮССЕЛЬ, 17 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Без европейской финансовой помощи экономика Греции рухнула бы и, возможно, не смогла бы восстановиться на протяжении десятилетий, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Без европейской финансовой помощи греческая экономика рухнула бы, возможно, не восстанавливаясь на протяжении десятилетий", — сказал он.

Цена и последствия этого обрушения греческой экономики для "других стран и ЕС в целом" были бы намного выше тех миллиардных кредитов, которые ей были выделены в рамках программы финпомощи, добавил Московиси.