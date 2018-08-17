БРЮССЕЛЬ, 17 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Сокращение госдолга и продолжение реформ в Греции должны быть основными приоритетами для правительства страны после ее выхода из программы внешней финансовой помощи, намеченного на 20 августа, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Еще предстоит сделать многое, чтобы Греция смогла стоять на ногах. Сокращение государственного долга и продолжение реформ должны быть главными приоритетами правительства (страны — ред.)", — сказал он.