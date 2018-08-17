БРЮССЕЛЬ, 17 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Кризис в Греции был столь длительным, в том числе и потому, что его глубина была недооценена в начале, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"В начале греческого кризиса у нас не было ни компетенции, ни инструментов, не говоря уже о политической культуре, для управления ситуацией. Мы также недооценили глубокий кризис, стоящий перед греческим государством и экономикой", — сказал он, поясняя, почему этот кризис длился столь долго.

Он также отметил и задержки в принятии решений со стороны еврозоны ввиду сложности этого процесса.