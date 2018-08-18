МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Санкции со стороны США не помешали международному рейтинговому агентству Fitch подтвердить суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне, эксперты отмечают, что сильные макроэкономические показатели перевешивают угрозу новых ограничений и посылают позитивный сигнал инвесторам.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство отметило, что российская экономика сумела выстоять перед лицом апрельского раунда санкций США.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидали изменений рейтинга, однако отмечали, что внешние политические риски могут повлиять на риторику агентства. В феврале после повышения рейтинга S&P Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки". По версии Moody"s, он находится на спекулятивном "Ва1" с позитивным прогнозом. 20 июля S&P подтвердило рейтинг России "BBB-", прогноз стабильный.

Минфин России приветствовал решение Fitch по прогнозу по суверенному рейтингу страны и считает его признанием устойчивости экономики РФ. "В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в РФ", — заявил первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя решение Fitch.

ПОЗИТИВНЫЙ СИГНАЛ

Аналитики агентства подчеркнули, что Россия обладает хорошими бюджетными показателями, а также проводит заслуживающую доверия макроэкономическую политику. Позитивный прогноз по рейтингу принимает во внимание успехи властей в политике инфляционного таргетирования, плавающего валютного курса и прагматичной бюджетной стратегии. Все эти факторы, отмечают в Fitch, помогают стране противостоять внешним шокам.

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, сохранение прогноза по рейтингу на позитивном уровне, несмотря на угрозу санкций это хороший сигнал для инвесторов. "Сильные фундаментальные макроэкономические показатели РФ (включая профицитный бюджет, низкий госдолг и приверженность к инфляционному таргетированию и значительные резервы) все ещё перевешивают риски новых санкций", — комментирует она РИА Новости.

"Вероятность самых чувствительных для России санкций в отношении госдолга и долларовых расчетов оценивается агентством как невысокая. Но в случае их введения сильные фундаментальные показатели выступят достаточным буфером для сохранения макростабильности", — продолжает собеседница агентства.

Глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин также считает, что подтверждение рейтинга России — позитивный сигнал, который говорит о том, что Российская экономика учится жить, исходя из собственного потенциала в условиях жесткой конкурентной борьбы, которая зачастую ведется "далеко не цивилизованными способами".

Курс рубля в пятницу вечером не отреагировал на подтверждение рейтинга от Fitch, продолжая торговаться в прежнем диапазоне в отсутствии сильных игроков перед выходными. Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой в аналитической записке отметил, что решение агентства стало позитивным завершением крайне волатильной недели, однако вряд ли оно окажет значительную поддержку рублю и активам в условиях преобладания внешних рисков.