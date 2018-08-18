МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг /ПРАЙМ/. Россия готова обсудить как проблематику отношений с ФРГ, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, так и международные отношения, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Президент России поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за приглашение и возможность провести рабочую встречу.

"Мы готовы обсудить как проблематику российско-германских отношений, так и актуальные международные вопросы", — сказал Путин перед началом переговоров с канцлером Германии.

Он отметил, что Россия придает большое значение развитию сотрудничества с ФРГ в политической, экономической и других сферах. "Исхожу из того, что мы обсудим состояние и перспективы торгово-экономических связей", — сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что Германия — один из ведущих партнеров России.