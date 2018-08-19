АФИНЫ, 19 авг — ПРАЙМ. Длительность кризиса в Греции связана с его серьезностью и ошибками руководства страны, которое в 2015 году решило отказаться от реформ, считает глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг.

Греция через Европейский механизм стабильности получает кредиты по третьей программе помощи объемом до 86 миллиардов евро.

В связи с выходом Греции 20 августа из третьей программы помощи Реглинг опубликовал в газете "Катимерини" статью "Величайшая акция солидарности, которую видел мир".

"Меня часто спрашивают, почему Греции потребовалось восемь лет и три программы, в то время как Ирландия, Португалия и Кипр смогли получить доступ на рынки (финансирования) за три года и с одной программой. Прежде всего, масштаб проблем в Греции была намного больше, чем в любой другой стране. Кроме того, руководство страны и способность осуществлять реформы, согласованные в программах корректировки, были намного слабее", — полагает Реглинг.

"Наконец, Греция не только остановила, но и отменила реформы в первой половине 2015 года. Стоимость этого эпизода в 2015 году оценивается от 86 миллиардов до 200 миллиардов евро", — написал глава ЕСМ.

После прихода к власти в январе 2015 года правительство Алексиса Ципраса отказалось сотрудничать с тройкой кредиторов, среди которых были Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ, и потребовало начать переговоры о реструктуризации госдолга и списании большей его части. Через полгода правительство ввиду редкого ухудшения финансовой ситуации вынуждено было пойти на уступки и подписать третью программу помощи сроком на три года. В обмен на кредиты Греция обязалась проводит политику жёсткой экономии и затягивания поясов.

Реглинг заявил, что с греческой программой развивается и программа борьбы с кризисами, которая отличается от предлагаемой МВФ. "МВФ предоставляет Греции кредиты на 10 лет под примерно 4%. Кредиты на сумму 204 миллиарда евро от ЕСМ и Европейского фонда финансовой стабильности даются на десятилетия, и ставка около 1%", — сказал он.

Глава ЕСМ заявил, что Греция идёт в направлении экономической независимости и он уверен в её будущем. Реглинг сказал, что ЕСМ желает успеха Греции не только потому, что хотел бы иметь сильного партнера, но и чтобы вернуть выделенные средства.

"ЕСМ будет сотрудничать с Греции до полного погашения последнего кредита. Все партнёры по еврозоне находятся рядом с Грецией", — пишет Реглинг.