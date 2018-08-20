АФИНЫ, 20 авг /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Греция завершает восьмилетнюю одиссею – 20 августа страна выходит из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. Программа была призвана урегулировать греческий долговой кризис, некогда поставивший под вопрос само существование еврозоны.

Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.

Программы помощи в Греции называют "меморандумами" и отношение к ним самое негативное – страна вынуждена была отказаться от части суверенитета ради спасения экономики и проводила тяжелейшую политику затягивания поясов. За годы кризиса ВВП сократился более чем на 25%, безработица выросла до 25%, уменьшились на 40% доходы населения.

Немедленно вывести страну из программы помощи было предвыборным обещанием лидера партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса в 2015 году. Но выход затянулся на 3,5 года, и на посту премьера Ципрас вынужден был подписать еще один, третий, меморандум.

Сейчас Ципрас заявляет, что выход будет "чистым" — не будет никаких новых обязательств жесткой экономии, Греция сможет самостоятельно финансировать свои нужды на международных финансовых рынках, без кредитов МВФ или стабилизационных фондов еврозоны.

Правительство Греции называет завершение программы помощи историческим событием.

"Кризис закончится с выходом Греции из программы бюджетной корректировки в августе", — заявлял Ципрас.

В экономике, действительно, есть ряд положительных изменений – уменьшилась с 25% до 20% безработица, есть небольшой экономический рост при том, что стране удалось добиться сокращения расходов и получить первичный профицит бюджета.

Однако госдолг растет, ситуация в производстве тяжелейшая, и неизвестно, надолго ли хватит "подушки безопасности", набитой деньгами от кредиторов. Страна на десятилетия остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца будут проводить оценку ситуации.

Помимо этого, в соответствии с ранее принятыми обязательствами, в 2019-2020 годах предстоят новые сокращения пенсий и повышения налогов.

Сейчас госдолг превышает 345 миллиардов евро, и его погашение затянется до 2060 года.

"ДЕНЬГИ ИМЕЮТСЯ!"

Греция стала жертвой глобального кризиса и своей финансово-экономической политики, и в результате не смогла самостоятельно обслуживать свой долг и получать заемные деньги на финансовых рынках. Афины 23 апреля 2010 года официально обратились за финансовой поддержкой к Евросоюзу и Международному валютному фонду. Совокупный долг Греции превысил 300 миллиардов евро, причем только в 2009 году страна одолжила около 80 миллиардов евро, или 30% ВВП. Бюджетный дефицит составил рекордные для еврозоны 13,6% ВВП.

О том, что наступают новые времена, грекам сообщил премьер-министр Греции Йоргос Папандреу. С телеобращением он выступил с острова Кастелоризо в Средиземном море, самой восточной точки греческой территории, под пение птиц на фоне местной гавани, застроенной традиционными особняками, с качающимися у причалов яхтами.

Несколькими месяцами ранее он заявлял в предвыборных речах, что "деньги имеются", важно лишь правильно распорядиться ими.

На внеочередной встрече в Брюсселе 2 мая 2010 года министры финансов 16 стран еврозоны утвердили пакет финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ в размере 110 миллиардов евро. Из них 80 миллиардов евро согласился взять на себя Евросоюз, в том числе около 22 миллиардов евро — Германия, крупнейшая экономика еврозоны. В обмен на финансовую помощь Греция обязалась проводить жесткую политику экономии государственных средств — сокращение, замораживание заработной платы, повышение пенсионного возраста, повышение налогов, что обернулось для страны волной забастовок, массовых акций протеста и беспорядков.

В октябре 2011 года главы государств Евросоюза и еврозоны в два этапа согласовали измененный второй пакет спасения Греции от дефолта. План предполагал до 100 миллиардов евро финансирования из официальных источников, а также добровольное вовлечение частных инвесторов.

Спасением Греции страны еврозоны занимались потому, что цена дефолта и ее выхода из евро оказалась бы гораздо выше, чем расходы на продолжение помощи. По оценке греческих экономистов, Grexit обошелся бы в триллион евро. Дефолт повлек бы за собой финансовый кризис в Европе.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

К 2015 году доходы населения сократились на 40%. Правительство отменило 13-ю и 14-ю зарплаты, сократило жалованье работников госсектора и пенсии пенсионеров, урезало расходы на медицину, повысило налог на добавленную стоимость.

На волне недовольства народа и под популистскими лозунгами к власти в январе 2015 года пришло правительство Алексиса Ципраса — первое левое правительство в Европе. Ципрас обещал немедленно выйти из меморандумов, вернуться к социальной политике, справедливо распределить бремя кризиса, заставив платить за него и богатых.

На переговорах с кредиторами новая власть заявила, что Греция рассчитывает на списание и реструктуризацию части долга. Новый министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Афины не намерены сотрудничать с "тройкой" кредиторов (ЕС, Европейским Центробанком и МВФ). Харизматичный профессор экономики оказался плохим переговорщиком – Варуфакис испортил отношения со всеми министрами Еврогруппы, а его провальные переговоры с кредиторами, по оценкам оппозиции, обошлись Греции в 100 миллиардов евро.

Ципрас обвинил кредиторов в шантаже и после очередных неудачных переговоров назначил на 5 июля 2015 года национальный референдум о принятии условий финансовой помощи.

Каждое заявление греческого лидера в те дни потрясало финансовые рынки и биржи. Впрочем, как и немецкого министра финансов Вольфганга Шойбле, предлагавшего временно исключить Грецию из еврозоны – на период выхода из кризиса. Многие экономисты считают, что выход из евро и возвращение к драхме были бы лучшим вариантом для страны.

Несмотря на положительные для него итоги референдума, Ципрас под угрозой финансового удушения страны и коллапса экономики согласился подписать третью программу помощи объемом 86 миллиардов евро и сменил харизматичного министра финансов на практичного.

Трехлетняя программа вступила в силу 20 августа 2015 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Новый меморандум предусматривал 450 предварительных условий, без выполнения которых Греция не могла получить очередные транши кредитов. Всего же за время действия программ стране пришлось выполнить более тысячи требований кредиторов.

Называющее себя радикальным левым, правительство продолжило неолиберальную политику и во многом превзошло в этом правых.

Наибольшие сокращения коснулись социальной сферы. С 2010 года пенсии урезались полтора десятка раз. Были отменены некоторые льготы по инвалидности. Имущество должников стали продавать с аукционов. Приостановлено действие коллективных трудовых договоров. Ограничены забастовки на предприятиях.

Примечательно, что Греция отказалась от части суверенитета, согласовывая практически все действия во внутренней политике, а меморандумы предусматривали, что Хартия основных прав ЕС не действует в Греции, если она касается реформ.

Предусмотрено и новое снижение пенсий с 2019 года и их замораживание до 2023 года. Сокращение пенсионных расходов должно дать бюджетную экономию в размере 1% ВВП в год.

Помимо этого с 2020 года предстоит снижение порога необлагаемых налогом доходов, что, по подсчетам генерального казначейства, также сэкономит 1% ВВП, или 1,92 миллиарда евро.

Впрочем, премьер Греции обещает меры поддержки наименее защищенным слоям населения за счет дополнительных доходов бюджета.

Меморандум предусматривал проведение массовой приватизации.

Были проданы порт Пирей, 14 аэропортов на самых популярных у туристов направлениях, территория бывшего аэропорта Эллиникон в Афинах, предстоит распродажа энергетических предприятий и электрокомпании DEI. Сейчас создан "суперфонд" приватизации, в который передаются активы всех госпредприятий на 50 миллиардов евро.

Греция обязана сохранять первичный профицит бюджета в 3,5% ВВП до 2022 года и 2,2% ВВП в среднем с 2023 до 2060 года. Это тяжело сказывается на перспективах роста.

ПЕРСПЕКТИВЫ

По данным Минфина Греции, на 30 июня общий государственный долг страны составляет 345,38 миллиарда евро. На 31 декабря 2017 года он был 328,7 миллиарда евро. По итогам третьего квартала долг вырастет еще больше – на днях Греции были выделены 15 миллиардов евро, из которых 9,5 миллиарда предназначены для пополнения "подушки безопасности". Ожидается, что долг составит 357-358 миллиардов евро. Впрочем, до конца года планируется погасить репо на 23 миллиарда евро.

По данным МВФ, в 2018 году госдолг составит 188% ВВП вместо 182% в 2017 году.

Ситуация в греческой экономике улучшается, она растет пятый квартал подряд, позитивные изменения есть и в финансовом секторе, но необходимо продолжать реформы, уверены экономисты.

Окончательным свидетельством того, что греческая экономика преодолела кризис, станет устойчивое возвращение греческого государства на рынки международных правительственных облигаций. Последние события — недавний политический кризис в Италии и последовавшее за ним увеличение доходности греческих государственных облигаций — показали, что экономика Греции по-прежнему уязвима. Резкое увеличение затрат по займам может подорвать как ход роста экономики страны, так и обслуживание государственного долга.

В МВФ считают, что в случае проблем потребуется очередное облегчение долгового бремени.

УРОКИ ДЛЯ ЕВРОЗОНЫ

Восьмилетняя эпопея Греции показала неспособность еврозоны и Евросоюза в целом реагировать не кризисы, давать правильную оценку и принимать решения.

Это признали и европейские власти. Кризис в Греции был столь длительным в том числе и потому, что его глубина была недооценена в начале, у ЕС не было ни компетенции, ни инструментов, не говоря уже о политической культуре, для управления ситуацией, были и задержки в принятии решений со стороны еврозоны ввиду сложности этого процесса, заявил накануне журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

Греческий кризис выявил неэффективность координации финансовой политики в рамках ЕС и стал причиной реформ в еврозоне. Меняется вся архитектуры еврозоны.

По мнению многих экономистов, Греции выписали неверный рецепт реформ – вместо поддержки и стимулирования экономики шло ее удушение налогами, вместо поддержки спроса его душили.

НОВАЯ СТРАНИЦА

На последнем этапе Еврогруппа помогла Греции подготовиться к выходу из программы – 21 июня было решено облегчить условия предоставления госдолга, предоставить средства для буфера на первый период.

Так что на следующий день после заседания Еврогруппы премьер Алексис Ципрас впервые появился на публике в галстуке, который он обещал носить после разрешения проблемы с госдолгом страны.

"Страна входит в новый период, когда на смену аскетизму приходит социальная справедливость, на место неопределенности — демократия, на место неопределенности — стабильность и доверие", — заявил он.

По его словам, Греция снова является "нормальной страной", она "восстанавливает политический и экономический суверенитет".

Ципрас заявил, что реформы будут продолжены, но теперь у правительства есть возможность самому выбирать политические инструменты для достижения целей.

От того, как нынешнее правительство справится с социальными и экономическими проблемами без внешней финансовой поддержки, зависят его перспективы остаться у власти после истечения полномочий осенью 2019 года или в случае досрочных выборов.