МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Греция успешно выходит из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи, говорится в заявлении Европейского механизма стабильности (ESM).

"Сегодня Греция официально завершила трехлетнюю программу финансовой помощи ESM, совершив успешный выход", — говорится в заявлении.

"Сегодня мы можем благополучно завершить программу ESM без последующих программ помощи, так как впервые с начала 2010 года Греция может стоять на собственных ногах. Это было возможно благодаря невероятным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с нынешним правительством Греции и поддержке европейских партнеров, оказанной через кредиты и облегчение бремени задолженности ", — заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

В заявлении отмечается, что экономика Греции "снова растет", "происходит непрерывное сокращение уровня безработицы".

Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.