МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не будет обсуждать с Турцией спорные вопросы до освобождения пастора Эндрю Брансона, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

"Администрация Трампа отвергла попытку Турции связать освобождение пастора со смягчением для крупного турецкого банка Halkbank, которому в США грозят штрафы в размере миллиардов долларов, сказав Анкаре, что другие вопросы сняты с повестки дня до его освобождения", — пишет газета.

По ее данным, источник сообщил, что США дали понять Турции, что "области разногласий между двумя нациями, включая ситуацию со штрафами Halkbank, не будут обсуждаться, пока Брансон не будет освобожден".

"Настоящий союзник по НАТО прежде всего не стал бы арестовывать Брансона", — заявил источник.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.