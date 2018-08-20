АФИНЫ, 20 авг /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас утром во вторник выступит на острове Итака с телеобращением к нации по случаю выхода Греции из третьей программы помощи, сообщил РИА Новости чиновник в правительстве.

Обращение с Итаки будет символичным — с родины царя Одиссея премьер Греции объявит о завершении восьмилетней одиссеи с долговым кризисом.

О начале этой одиссеи и о том, что наступают новые времена, грекам 23 апреля 2010 года сообщил в телеобращении с другого острова — Кастелоризо, самой восточной точки территории Греции — тогдашний премьер-министр Греции Йоргос Папандреу. Он выступил под пение птиц на фоне местной гавани, застроенной традиционными особняками, с качающимися у причалов яхтами.

Послание Ципраса, которое планируется транслировать в прямом телеэфире, должно стать политическим манифестом на период, начинающийся после выхода из программ помощи, по которой Греция получала кредиты в обмен на проведение политики жесткой экономии. Страна вынуждена была отказаться от суверенитета, согласовывать всю внутреннюю политику с кредиторами.

Как ожидается, Ципрас объявит о том, что отныне Греция берет свою судьбу в собственные руки и сама будет проводить свою экономическую политику, однако соблюдая взятые на себя обязательства.

Помимо этого не исключено, что на этой неделе, с 22 по 26 августа, премьер объявит о ряде перестановок в правительстве, которые практически не затронут ключевые министерства.

Ранее Ципрас несколько раз сравнивал программу реформ с приключениями героя Гомера. В марте 2016 года Ципрас заявил, что "он закрывает уши, чтобы не слышать сирен", что приключения Греции должны закончиться и "она обретет Итаку", имея в виду скитания героя древнегреческой мифологии Одиссея, стремившегося вернуться на родину — остров Итака.

В апреле 2017 года Ципрас вновь обратился к мифологии. "Наш Гомер учил нас, что для того, чтобы преодолеть трудности и добраться до Итаки, нужна не только сила, но и ум. Давайте учиться у находчивого Одиссея, закроем уши от сирен и преодолеем последние препятствия", — сказал Ципрас.

В ноябре 2017 года, получая в Париже премию "За политическое мужество" французского журнала Politique Internationale, Ципрас сказал, что он часто чувствует себя как мифический Одиссей, который был привязан к мачте корабля, чтобы не реагировать на песни сирен. "Преданные нашему плану и верному компасу — интересам многих людей — мы постепенно выводим наш корабль в спокойные воды", — сказал тогда Ципрас.

КРИТИКА

Планы Ципраса выступить на родине Одиссея высмеяла оппозиция.

Пресс-служба крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия", которая в последних опросах значительно опережает правящую коалицию СИРИЗА-АНЭЛ, предложила Ципрасу процитировать на праздновании заявление главы Европейского механизма стабильности Клауса Реглинга, что в первой половине 2015 года после прихода Ципраса к власти "Греция не только остановила, но и отменила реформы", и это обошлось стране от 86 миллиардов до 200 миллиардов евро.

"Третьего меморандума (соглашения по программе помощи с кредиторами – ред.) не было бы, если бы не вмешивалось его собственное разрушительное правление", — заявила пресс-служба.

"Новая демократия" напомнила премьеру и строки из стихотворения Никоса Кавафиса "Итака" — "Дала тебе Итака путь прекрасный. Ты без неё в дорогу бы не вышел. Но у неё нет больше ничего".

Пресс-секретарь "Движения за изменение" (создано на базе ПАСОК) Павлос Христидис заявил, что Ципрас с помощью подобных трюков пытается скрыть свою огромную ответственность.

"Греки не являются лотофагами (по Гомеру, народ, питавшийся плодами лотоса, дававшими забвение – ред.). Они помнят главных действующих лиц раскола, возмущения на площадях, неисполнимых обещаний, которые связали страну", — заявил Христидис. По его словам, греки будут платить в течение многих десятилетий.

"Вместо празднования они должны попросить извинения за потерянные годы. В отличие от Одиссея, который их перенес, Ципрас потерпел неудачу", — заявил представитель партии.

Тройка международных кредиторов с 2010 года выделяла деньги Греции с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет в рамках трех программ помощи Греция получила от стран еврозоны, Международного валютного фонда (МВФ) и стабфондов еврозоны — EFSF и ESM — около 290 миллиардов евро кредитов для поддержания функционирования экономики в обмен на проведение болезненной программы реформ.