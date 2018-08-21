МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В Госдуме во вторник состоятся большие парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Обсуждение в таком формате пройдет в в нижней палате парламента впервые.

Ожидается, что большинством участников слушаний станут члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов. Кроме того, в обсуждении примут участие депутаты Госдумы, представители правительства и Счетной палаты РФ. Основной темой дискуссии станет обсуждение вопросов совершенствования пенсионной системы, повышения уровня жизни пенсионеров.

Глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ранее заявлял, что ключевым моментом парламентско-общественных слушаний в ГД должно стать обсуждение решений, которые позволят выстроить устойчивую и эффективную пенсионную систему.

Политик также заявлял журналистам, что тема пенсионного обеспечения касается каждого гражданина РФ, при этом в Госдуме понимают, что "пенсионная система уже сегодня не сбалансирована и этот процесс будет только усиливаться, если не предпринять необходимых мер".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее отмечал необходимость принятия мер для роста пенсий и сокращения дефицита Пенсионного фонда России (ПФР).

По его словам, члены думского комитета по труду и соцполитике, "обсуждая бюджет ПФР или отчет об исполнении бюджета фонда, каждый раз замечают, что этот дефицит растет и каждый раз покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета для того, чтобы все обязательства были выполнены".

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР) заявлял, что механизм парламентских общественных слушаний позволит "непредвзято рассмотреть все варианты по увеличению бюджета ПФР". Он также отметил значимость слушаний в преддверии внесения в Госдуму проектов федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, бюджета ПФР и других фондов.

КПРФ ранее предложила формулировку вопросов для всероссийского референдума по изменениям пенсионного законодательства.

Центризбирком РФ признал соответствующими закону формулировки вопросов для референдума, предложенные тремя инициативными группами, в том числе КПРФ. Вторая инициатива принадлежит главе столичного муниципального округа Таганский Илье Свиридову, который баллотируется на нынешних выборах мэра Москвы от "Справедливой России", третья — представителям Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Ранее ведомство рассмотрело на предмет соответствия закону еще две схожие формулировки, предложенные двумя другими инициативными группами, одна из них — в Вологодской области, вторая — в Нижегородской. Оба вопроса также были признаны законными.

При этом глава ЦИК России Элла Памфилова призвала не плодить инициативы по проведению пенсионного референдума, предлагая одинаковые по сути, но разные по форме вопросы, уже сейчас в регионах есть 20 таких заявок.

В понедельник на совместном заседании генерального совета "Единой России" и Совета руководителей фракций партии секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что партия намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение сохранить все существующие льготы и социальные выплаты в переходный период совершенствования пенсионной системы для людей 55-60 лет. Он также предложил перечислять конфискованные у коррупционеров миллиарды в Пенсионный фонд.

Замсекретаря генсовета партии ЕР Ольга Баталина также озвучила предложение партии о том, чтобы отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы необходимо увеличить средний размер пенсий в России до 20-25 тысяч рублей.

Прямую трансляцию слушаний можно будет посмотреть на сайте Государственной Думы и в официальных аккаунтах ГД в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.