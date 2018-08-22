Добавлены подробности

ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 пунктам обвинения из 18, сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на решение присяжных, зачитанное судьей.

Судья объявил недействительными обвинения еще по 10 пунктам, по которым жюри не пришло к соглашению.

Присяжные признали Манафорта виновным в двух из 9 пунктах обвинения по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному пункту из 4 по уклонению от декларирования иностранных счетов.

Манафорт обвинялся в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Обвинение утверждало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его "Партии регионов".

Приговор по делу будет вынесен позднее. Признание виновным означает, что Манафорт, скорее всего, будет приговорен к тюремному сроку.