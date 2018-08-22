МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Проект закона США, который предусматривает санкции против госдолга РФ, вряд ли будет принят в скором времени и, вероятно, претерпит много изменений в течение рассмотрения, прокомментировал этот документ глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Ранее в августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

"По существу, это драконовский законопроект, который предполагает дополнительные санкции, возможное ограничение по ведению бизнеса с Россией, российским правительством, госкомпаниями. Вряд ли он будет принят в скором будущем", — сказал собеседник агентства.

"По оценкам юристов, он довольно сырой, содержит в себе неувязки и ошибки по тексту, что говорит о том, что законопроект еще претерпит много изменений, пока будет рассматриваться всерьез. Против … также высказывался глава Минфина США Стивен Мнучин", — добавил он. Мнучин в апреле заявлял, что согласен с рекомендацией своего министерства, согласно которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.

Родзянко отметил, что такие ограничения чувствительны в первую очередь для инвесторов, а также для эмитентов. "Для эмитента сокращается круг потенциальных инвесторов, а для инвесторов сокращается круг потенциальных инвестиций. Может даже сложиться абсурдная ситуация, когда нужно продать, а каналы продажи закрыты. Знаю, что казначейство США однозначно высказывалось против такого запрета, и я как бывший банкир понимаю, что это разумная позиция", — заключил он.