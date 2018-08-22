МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов Xiaomi впервые после проведения первичного размещения акций (IPO) опубликовал отчетность, в которой сообщил о чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года в размере 7,605 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов) против убытка на уровне 19,833 миллиарда юаней (2,9 миллиарда долларов) годом ранее.

Выручка компании за полугодие выросла в 1,7 раза и достигла 79,647 миллиарда юаней (11,6 миллиарда долларов). Операционный убыток в отчетном периоде составил 4,227 миллиарда юаней (617 миллионов долларов) против прибыли за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль на акцию составила 0,75 юаня (0,1 доллара) против убытка в 2 юаня (0,3 доллара) в прошлом году.

Во втором квартале прибыль Xiaomi составила 14,632 миллиарда юаней (2,14 миллиарда долларов) против убытка в 11,966 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов) годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,3 раза в годовом выражении, до 45,235 миллиарда юаней (6,6 миллиарда долларов), а операционный убыток составил 7,592 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов) против прибыли за второй квартал прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила 1,4 юаня (0,2 доллара) против убытка 1,2 юаня (0,17 доллара) по итогам аналогичного периода в 2017 году.

В релизе отмечается, что сегмент смартфонов во втором квартале 2018 года принес компании выручку около 30,5 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов), что на 58,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этот рост был обусловлен увеличением объема продаж смартфонов, а также ростом средней продажной цены, поясняет компания. Xiaomi рассчитывает на дальнейшее расширении рынка элитных смартфонов в Китае, а также хорошие показатели продаж флагманской серии Mi 8.

Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO в июле стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.