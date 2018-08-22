СОЧИ, 22 авг — ПРАЙМ. Министр экономики Максим Орешкин призвал обсуждать рост инвестиций компаний, а не изъятия у них сверхдоходов.

Орешкин согласен, что вместо обсуждения изменений в налоговом законодательстве целесообразнее рассмотреть пути повышения инвестактивности компаний из "списка Белоусова". По его словам, министерство намерено обсуждать это как с другими министерствами, так и с бизнес-объединениями.

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На вопрос, представит ли кабмин президенту РФ Владимиру Путину отрицательный отзыв на идею Белоусова, Орешкин ответил: "Я не могу за все правительство говорить, у нас отзыв будет подписывать первый вице-премьер Антон Силуанов. Мы свою позицию представили".

"Еще раз повторюсь: дискуссию нужно выводить из дискуссии о том, можно ли там нельзя взять дополнительные деньги, какие-то там налоги ввести. Дискуссия о том, что нужно сделать, для того, чтобы количество инвестиционных проектов в нашей стране увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формуется в разных компаниях, активнее инвестировался в тех же или в других отраслях", — отметил Орешкин.