ВАШИНГТОН, 23 авг /ПРАЙМ/. США вводят в четверг пошлины на китайские товары объемом 16 миллиардов долларов, Пекин обещает не тянуть с ответными мерами и ударить наотмашь симметричной мерой в тот же день.

Торговое противостояние двух стран начал президент США Дональд Трамп, пообещав вернуть Америке былое величие, в том числе, за счет более "справедливой" торговли. Мнения о том, будет ли такая "справедливость" на руку США, расходятся: американский бизнес и фермеры бьют тревогу, а эксперты не дают однозначной оценки тому, кто больше потеряет на полномасштабной торговой войне, если ее не удастся предотвратить. Желанная модель win–win стремительно может обернуться формулой lose–lose, если стороны не смогут договориться "по справедливости".

"Второй транш" американских мер предполагает введение 25% пошлин на ввозимые в США китайские товары общим объемом 16 миллиардов долларов. Учитывая введенные в июле тарифы на китайские товары объемом в 34 миллиарда долларов, спецтарифам будет подвергнут импорт китайской продукции в объеме 50 миллиардов долларов.

Второй пакет мер предусматривает введение 25% пошлин на более 200 наименований импорта. Среди них смазочные материалы, полимеры, синтетические каучуки и их производные, ацетатную целлюлозу, трубы и шланги из полимеров, железные и стальные части мостов, колонны и другие строительные детали, оборудование для резки и сверления камня, бетона, алюминиевые провода и кабели, двигатели для сельскохозяйственной техники, машинное оборудование для обработки материалов, в том числе для изготовления бумаги и картона, механизмы для полива, удобрения и посадки сельхозкультур, батареи и генераторы, локомотивы, вагоны и их части, грузовые суда, измерительное оборудование и другие.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов начала действовать 6 июля сразу же после вступления в силу американских пошлин. В первом списке оказалась сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла.

Китайская сторона сообщала, что дата вступления в силу пошлины по второму списку на 16 миллиардов долларов будет зависеть от действий американкой стороны. Позднее США объявили, что новая ввозная пошлина на второй список китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов начнет взиматься с 23 августа.

Министерство финансов Китая вечером 8 августа опубликовало второй список импортируемых из США товаров из 333 позиций на 16 миллиардов долларов, на которые 23 августа начнут действовать таможенные пошлины в 25%, список включает автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Заявление стало ответом на решение США повысить ввозные тарифы на китайские товары объемом 16 миллиардов долларов.

Согласно опубликованному списку, под 25-процентные пошлины подпадут сжиженный нефтяной газ, креозотовое масло, угольные брикеты, бурый уголь, коксовый газ, солидол, жидкий парафин, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, нафта, авиационный керосин, осветительный керосин, моторное масло, горючее масло, сжиженный этилен, пропилен, бутен, непрокаленный нефтяной кокс.

Помимо этого, 23 августа пошлины будут введены на древесные опилки, отходы пробкового дерева, отходы из синтетического волокна и хлопка, частицы золотых и позолоченных отходов, платиновых и покрытых платиной отходов, отходы чугуна, цинка, меди, никеля, алюминия, олова, тантала, вольфрама, магния.

Также в перечне запчасти для детских и инвалидных колясок, велосипедов и мопедов, установки для магнитно-резонансной томографии, лабораторное оборудование и инструменты для офтальмологического и хирургического отделений, прицепы для фургонов, нафталин, горные и спортивные велосипеды, целый ряд автомобилей, включая гусеничный тягач, тракторы, внедорожники на дизельном топливе, а также легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 4 литров, микроавтобусы на дизельном топливе с рабочим объемом двигателя более 4 литров и менее 9 литров, квадрoциклы, снегоуборочные машины, самосвалы, фуры для перевозки малых и крупногабаритных грузов.

Китайская сторона подчеркнула, что вынуждена принимать контрмеры для защиты своих законных интересов и неоднократно призывала Вашингтон прислушаться к здравому смыслу и отказаться от политики шантажа. Пекин считает необходимым урегулировать торговый конфликт путем переговоров и постоянно заявляет о том, что торговые трения усугубляются именно США, в то время как китайская сторона вводит лишь ответные меры.

Примечательно, что в этот раз китайские власти уточнили, что ответные пошлины вступят в силу 23 августа в 12.01 по пекинскому времени (7.01 мск).

Перед вступлением в силу пошлины на первый список товаров 6 июля СМИ начали спекулировать, что китайские пошлины фактически вступят в силу раньше американских из-за 12-часовой разницы между Вашингтоном и Пекином. Однако китайская сторона в ответ на это подчеркнула, что никогда не сделает "первый выстрел" и о контрмерах было объявлено лишь после вступления в силу американских пошлин.

УЩЕРБ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

По мнению заместителя директора института по исследованиям Америки и Океании китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Чжоу Ми, новые взаимные пошлины США и КНР усложнят торговые отношения двух стран и могут привести к существенным убыткам для всей мировой торговли.

"Новые пошлины США в 25% на второй список китайских товаров на общую сумму 16 миллиардов долларов должны на днях вступить в силу, этот шаг американской стороны приведёт к симметричным ответным мерам Китая и в значительной степени усложнит торговые отношения двух стран", — заявил РИА Новости Чжоу Ми.

По его словам, "поведение США не облегчит напряжённость и тревожные настроения на рынке, приведёт к тому, что и предприятия, и потребители обеих стран столкнутся с ещё большей неопределённостью при принятии решений и оценок".

Он подчеркнул, что "подобные действия не только окажут влияние на экономическое и социальное развитие двух государств, как двух крупнейших экономик мира и важных торговых партнёров, но также приведут к перестройке и перерегулировке международных производственных цепочек, что влечёт за собой крупные материальные убытки".

"Торговая война не принесёт никому пользы, а применение мер принудительного правительственного вмешательства нарушает закономерности и порядок рынка, это необходимо как можно раньше прекратить", — заявил аналитик.

О том, что потеряют от этой торговой войны все, считают и опрошенные РИА Новости американские эксперты, однако их мнения о том, кто в большей степени, расходятся. Одни считают, что позиции Китая более шаткие и жёсткая позиция США оправдана — так можно добиться лучшей сделки. Другие — что потеряют все и противостояние совершенно бессмысленно.

Портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак отмечает, что ущерб для обеих сторон от этих мер будет обоюдным, что очевидно уже сейчас, "поскольку возрастёт стоимость ряда товаров, в отношении которых вводятся пошлины, как для американцев, так и для китайских компаний".

По его словам, "в порту Лос-Анджелеса сейчас наблюдается наплыв товаров из Китая — импортеры спешат купить их и ввезти перед вступлением в силу новых тарифов". "В Китае, в свою очередь, вводят пошлины на мотоциклы, американские машины", — отмечает он.

Дэвид Доллар, эксперт Брукингского института по Китаю, тоже считает, что будет нанесён урон и американскому, и китайскому бизнесу.

"Протекционизм должен в конечном итоге сократить импорт из Китая, но он также снизит экспорт США в Китай и увеличит импорт США из других мест. Большая часть того, что импортирует Китай в США, является промежуточным продуктом, который впоследствии используется фирмами США, он является более конкурентоспособным товаром по сравнению с другими. Обложение этих товаров пошлинами, естественно, приведет к некоторой упущенной выгоде американскими компаниями как на внутреннем, так и на экспортном рынке", — отмечает он в своей авторской колонке на странице Брукингского института.

Вероятнее всего, если ситуация с торговым противостоянием продолжится, многие торговые цепочки США-Китай разрушатся и американские фирмы будут переориентированы на другие страны юго-восточной Азии, такие как Вьетнам, добавил Доллар. Но Китай даже при этом условии продолжит играть важнейшую роль в регионе.

"Я думаю, что Китай нуждается в заключении сделки больше, чем США", — полагает старший экономист компании Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд и отмечает, что растет политическое давление на кабинет Трампа, чтобы тот разрешил торговую напряженность со второй крупнейшей экономикой — Китаем. Поэтому, какую бы сильную позицию США ни имели, проводить переговоры все же придётся, чтобы не проиграть политическим оппонентам. "Первый шаг — переговоры о переговорах. Следующий шаг — предлагать варианты для проведения следующего раунда торговых дискуссий", — рассуждает он.

Впрочем, единства по поводу торгового противостояния с КНР нет не только среди финансистов и экспертов, но и среди простых американцев. В частности, один из крупнейших фермеров в Канзасе ранее признался РИА Новости, что только на ожидании от введения пошлин в отношении Китая он потерял около 10 тысяч долларов. Напротив, редактор канзасской газеты для фермеров Grass and Grain Донна Саливан отмечает, что война пошлин не является важным вопросом для фермеров и большинство из них думают о будущем — что в результате жёсткой позиции США удастся достичь выгодной торговой сделки с Китаем.

ДУЭЛЬ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЯ

Попытки найти оптимальный вариант торговых взаимоотношений не оставляют обе стороны, переговоры торговых ведомств идут, но, тем не менее, риторика нарастает, а пошлины вводятся переговорам вопреки.

Между тем в минувшую пятницу торговый представитель США объявил о том, что в течение шести дней будут идти открытые обсуждения дополнительных пошлин на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов. Мера, отмечают в Вашингтоне, обусловлена тем, что "Китай продемонстрировал, что он не будет отвечать на озабоченности США в связи с его политикой и практикой в сфере передачи интеллектуальной собственности и инноваций", а, напротив, предпринимает ответные меры в отношении американского импорта.

На этот раз США грозят ввести дополнительные тарифы на мебель, велосипеды, детские автомобильные кресла, морепродукты, осветительные приборы, шины и другие товары широкого потребления. Как сообщает агентство Рейтер, новые пошлины могут быть введены уже в конце сентября, и лишь время покажет, как они ударят по карману американцев при покупке костюма на Хэллоуин или гирлянды на Рождество.