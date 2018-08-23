ПЕКИН, 23 авг — ПРАЙМ. Китай обратится с жалобой в ВТО в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

США 23 августа вводят новые пошлины на ряд китайских товаров объёмом в 16 миллиардов долларов, Китай ответит на действия американской стороны симметрично. КНР ранее заявила, что ответные 25-процентные таможенные пошлины вступят в силу через минуту после соответствующего шага США.

"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", — говорится в сообщении торгового ведомства КНР.

Помимо этого Китай выражает протест в связи с вступлением в силу новых ввозных пошлин США в отношении китайских товаров и вынужден принять ответные меры, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Американская сторона, не считаясь с мнением других, 23 августа ввела повышенные пошлины в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Эти действия очевидно являются нарушением принципов ВТО. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена и продолжать принимать ответные действия", — сообщает Минкоммерции.