МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Сотрудники Центробанка во время пожара в здании ЦБ эвакуировались самостоятельно, заявил начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин.

"В здании на момент пожара находилось 10 человек персонала, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия подразделений пожарной охраны. Причина пожара устанавливается", — сказал он.

Ранее сообщалось, что загорелось здание ЦБ по адресу: ул. Неглинная, дом 12. На место пожара были направлены 26 пожарных расчетов. В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.