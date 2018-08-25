МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Роспотребнадзор сообщил о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим туристам, которые не смогли попасть на авиарейсы из России в Болгарию и обратно после 24 августа, билеты на которые были куплены у российского туроператора "Турово".

Ведомство пояснило, что, по сообщению ряда российских СМИ, многие россияне не могут воспользоваться билетами на рейсы из России в Болгарию и обратно авиакомпании Bulgaria Air с вылетами после 24 августа, купленными у российского туроператора "Турово". Причиной этого называют задолженность туроператора перед авиаперевозчиком.

"Роспотребнадзор готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим туристам в подготовке необходимых процессуальных документов. Граждане могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора по месту жительства", — говорится в сообщении.

Согласно данным, ООО "Турово" выступало агентом авиакомпаний, в его обязанности входило бронирование авиабилетов. В ведомстве отметили, что в соответствии с авиационными правилами при бронировании билетов используются автоматизированные системы, в которых потребитель может получить информацию о бронировании.

"Если бронирование и покупка авиабилета была оплачена агенту ООО "Турово", однако информация о бронировании не отображается в автоматизированной системе авиаперевозчика, это может свидетельствовать о неисполнении договора агентом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в таких случаях потребитель может потребовать у агента не только возврата денег, но и полного возмещения понесенных убытков, в том числе переплаты за вновь приобретенные билеты.