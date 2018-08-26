МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Научно-технический центр "Газпром нефти" совместно с компанией "Иннопрактика" объявили о запуске конкурса на лучший метод использования искусственного интеллекта в нефтедобыче, сообщила пресс-служба научно-технического центра "Газпром нефть" в воскресенье.

"Научно-технический центр "Газпром нефти" и компания "Иннопрактика " объявляют о старте конкурса Gazprom neft SmartOil Contest. Его цель — поиск способов использования технологий машинного обучения для повышения эффективности нефтедобычи", — говорится в пресс-релизе компании.

Призовой фонд конкурса превысит 1,5 миллиона рублей. В пресс-релизе уточняется, что к участию в конкурсе приглашаются специалисты по машинному обучению (индивидуально или в составе команд), а также студенты, которые получают образование в IT- и нефтяной отрасли. Отмечается, что одна из главных задач конкурса — это формирование команд из авторов лучших решений по созданию масштабной интеллектуальной системы, предназначенной для оптимизации разработки месторождений "Газпром нефти".

Конкурс продлится три месяца и будет состоять из двух независимых сессий — летней и осенней, каждая имеет заочный и очный этап. На заочных этапах участникам предложат решить по две задачи на наиболее точный прогноз объемов добычи со скважин с использованием реальных производственных данных с шести месторождений "Газпром нефти". "Для тех, кто не знаком со спецификой нефтегазовой отрасли, предусмотрены вебинары, которые проведут сотрудники научно-технического центра "Газпром нефти", — говорится в пресс-релизе. Десять участников с наилучшими результатами заочных этапов пригласят на очные финалы для демонстрации своих проектов членам жюри.

В каждой из сессий семь победителей получат денежные призы. "Заочный этап летней сессии пройдет с 27 августа по 3 октября, а финал состоится 13 октября в Москве", — отмечается в сообщении. В Санкт-Петербурге заочный этап осенней сессии пройдет с 17 октября по 21 ноября, финал — 1 декабря. Двадцатого августа стартовала летняя сессия конкурса, одной из задач которой стала оценка продуктивности планируемой скважины на основании анализа данных, поступающих с соседних скважин. "Другая задача связана с прогнозом уровней добычи на скважинах после проведения мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пласта", — пояснили в сообщении.

"Одна из задач нашего центра — создание новых решений, повышающих эффективность бизнеса… Мы уже несколько лет развиваем направление по созданию электронных помощников — программ, которые, используя подходы машинного обучения, обрабатывая большие данные, будут находить новые закономерности. Это позволит формировать оптимальные решения — максимально сокращать затраты и повышать добычу", — процитировали в пресс-службе слова директора по технологиям "Газпром нефти", генерального директора научно-технического центра Марса Хасанова.