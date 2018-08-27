МОСКВА 27авг — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона принял решение о разморозке активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, арест на которые был наложен 15 августа по иску держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии российских бизнесменов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя одного из ответчиков. Эту информацию подтвердила изданию партнер юридической фирмы Withers Татьяна Меньшенина.

Withers является лондонским подрядчиком юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры", представляющей интересы истцов по этому делу.

Суд Лондона оставил под арестом в том числе и бумаги банка "Возрождение", которые хотел купить ВТБ, о чем было заявлено как раз накануне ареста.

Издание пишет, что арест активов мешал сделке. ВТБ был готов купить "Возрождение" только в случае, "если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований", говорил ранее представитель ВТБ.

Напомним, что продать банк "Возрождение" потребовал от Ананьевых ЦБ РФ после санации принадлежавшего им Промсвязьбанка. Банкирам было разрешено оставить себе максимум 10%. Братья разделили бизнес: банковский остался у младшего, Дмитрия.