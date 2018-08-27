ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о том, что с Мексикой достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны", — сказал Трамп, объявляя о достижении договоренностей.

Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по "заключению отдельного договора". "Что касается Канады, то мы пока не начали (переговоры) с Канадой. С Канадой переговоры начнутся вскоре, я позвоню скоро премьер-министру. С Канадой, самая простая вещь, которую мы можем сделать, это ввести пошлины на их автомобили", — отметил Трамп.

Энрике Пенья Ньето при этом выступил за присоединение Канады к торговому соглашению США и Мексики.

Кроме того, Трамп заявил, что он хочет избавиться от названия НАФТА, поскольку считает, что с ним связаны "плохие ассоциации". "Мне нравится называть его "Торговое соглашение США-Мексика", я считаю, что это элегантное название", — добавил президент США.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что соглашение, вероятнее всего, будет подписано "в конце ноября", и в пятницу Белый дом отправит соответствующее письмо в Конгресс США.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры на этот счет начались в 2017 году.