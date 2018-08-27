МОСКВА, 27 авг — РИА Недвижимость. Выплаты вознаграждений ключевым руководящим сотрудникам госкомпании "Дом.рф" в первом полугодии 2018 года к аналогичному периоду прошлого года выросли на 53% — до 1,389 миллиарда рублей, говорится в отчетности госкомпании.

В эту сумму входят зарплата и премии, в том числе квартальные, годовые, по программе мотивации менеджмента, другие компенсации.

К ключевым руководящим сотрудникам относятся члены Набсовета, правления, бюджетного комитета и комитета по рискам, главный бухгалтер, руководители ключевых структурных подразделений "Дом.рф", а также члены совета директоров и правления банка, члены совета директоров и генеральные директоры АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "РК строй", говорится в материалах.