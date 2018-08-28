ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Конгресс США может помешать президенту Дональду Трампу заключить торговое соглашение с Мексикой отдельно от Канады, заявил РИА Новости Дэвид Гантц, профессор Университета Аризоны и специалист по международной торговле, в прошлом эксперт-участник торговых разбирательств в рамках НАФТА и ВТО.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.

"Слабая позиция Канады (на переговорах — ред.) несколько укрепляется тем, что у администрации Трампа есть законные полномочия от конгресса договориться о пересмотре НАФТА, но не заключать двусторонние соглашения отдельно с Мексикой и, возможно, Канадой", — считает Гантц.

"Несмотря на то, что администрация часто заявляла, что предпочитает двусторонние торговые соглашения, в этом случае есть серьезные осложнения в таких ситуациях, как НАФТА — или пересмотренное НАФТА, как бы его ни назвали, — особенно в отраслях, которые сильно зависят от компонентов, производимых по всей Северной Америке", — добавил эксперт.

"Кроме того, в сенате и (палате представителей) конгресса имеется сильная оппозиция тому, чтобы оставить Канаду за пределами пересмотренного НАФТА. Особенно это касается штатов и округов конгресса, где ведется значительная торговля с Канадой — например, в случае автомобилей и их запчастей это Мичиган", — уточнил Гантц. При этом он оговорился, что сейчас у конгресса нет особого желания противоречить администрации по торговым и другим вопросам.

По словам эксперта, администрации необходимо формально уведомить конгресс, что президент заключил соглашение и готов подписать его к 30 ноября — это последний день работы нынешнего правительства Мексики, с которым договаривался Трамп.

"Случится это или нет, пересмотренное соглашение не получится внести в конгресс для утверждения, пока не пройдет значительная часть 2019 года", — заключил Гантц.

Согласно статье 8 конституции США, конгресс имеет полномочия "регулировать торговлю с иностранными государствами". Конгресс принял ряд законов, по которым ряд полномочий по торговле могут быть делегированы исполнительной власти, но с ограничениями.