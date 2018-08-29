МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в среду в полдень по московскому времени выступит с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства. Телекомпании отводят в программе на выступление Путина 35 минут.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Путин в понедельник в Омске в ходе совещания по социально-экономическому развитию поднял эту тему и сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии сообщил, что формат телеобращения был выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга, который не вызывает беспокойства. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали главной темой на совещании в Омске.

Глава государства в целом обрисовал ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, поскольку эта тема является крайне чувствительной.

"Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, — эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", — отметил глава государства.

Он сообщил, что внимательно следит за дискуссией, добавив, что в вопросе изменения пенсионного законодательства нельзя руководствоваться принципом "после меня — хоть потоп", а меры соцзащиты, прежде всего для россиян старших возрастов, должны приниматься с опережением.

"При этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, граждан прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране", — заявил президент.

По его словам, власти не должны действовать механически и формально при принятии решений о пенсионных изменениях. "Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан, здесь нельзя действовать механически, формально, и только взвешенно, и только осторожно", — добавил Путин.

Он призвал принимать во внимание самые разные жизненные ситуации, с которыми люди сталкиваются. "Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта", — пояснил президент.

Ранее Путин заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки, и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, отмечал президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснял президент. Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.