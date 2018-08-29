МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Достигнутые договоренности между США и Мексикой о заключении нового торгового соглашения позволят американскому президенту Дональду Трампу накладывать пошлины до 25% на автомобили и запчасти, импортируемые из Мексики, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей автомобильных компаний и другие источники.

Как отмечает агентство, дополнительное соглашение между странами, о котором ранее не сообщалось, позволит США накладывать пошлины "в интересах национальной безопасности" на автомобили, если их поставки будут превышать 2,4 миллиона штук в год. В случае с запчастями США смогут устанавливать пошлины при превышении импорта в 90 миллиардов долларов в год.

"Администрация планирует объявить результаты расследования о том, представляют ли автомобили и их запчасти угрозу национальной безопасности, в ближайшие недели", — отмечает агентство. Отмечается, что "исследование может оправдать 25-процентные пошлины США на импорт автомобилей на основании того, что защита автоиндустрии США жизненно важна для национальной безопасности".

По словам источников, Мексика оставляет за собой право оспорить применение подобных тарифов США в ВТО.

Американские чиновники заявили, что соглашение нацелено на появление большего количества вакансий в автоиндустрии в США и Мексике. Условия соглашения не окончательные и могут измениться в зависимости от результатов переговоров между США и Канадой, пишет агентство.

Источники отметили, что пересмотренное торговое соглашение может вступить в силу в 2020 году и поэтапно осуществляться в течение пяти лет, передает агентство.

Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.