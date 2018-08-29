МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Вице-президент группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Де Куман погиб в Москве, сообщает компания.

"С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман (Dr. Bruno Charles De Cooman). Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

Де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам в июне 2017 года. Должность была введена в НЛМК впервые. В сферу ответственности Де Кумана, как сообщала компания, входили координация деятельности исследовательских центров производственных площадок группы, разработка инновационных видов продукции, совершенствование процессов, в том числе благодаря технологиям моделирования физических систем и прогрессивным методам исследования материалов.

До назначения в НЛМК Де Куман занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения в ведущих мировых промышленных лабораториях и научных учреждениях.