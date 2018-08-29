ВАШИНГТОН, 29 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Канадой могут успешно завершиться до пятницы.

"С Канадой дела у нас идут очень хорошо", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Они (Канада) хотят быть частью сделки. Мы дали время до пятницы и, думаю, мы успеваем. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп.

На этой неделе США и Мексика заявили, что достигли соглашения по торговле, увеличив давление на Канаду, которая участвует в переговорах с Вашингтоном и Мехико об актуализации зоны свободной торговли НАФТА.