МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании 30 августа в рамках совещания по финансово-экономическим вопросам обсудит проект соглашения между Россией и ООН по созданию Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба правительства.

Проектом соглашения предусматривается, что центр будет создан на базе Санкт-Петербургского горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации.

"Планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством РФ и ООН по вопросам образования, науки и культуры о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что центр создаётся для развития системы подготовки квалифицированных специалистов и научных кадров горнотехнического профиля, разработки единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала, создания благоприятных условий для обеспечения глобальной мобильности студентов и аспирантов, преподавателей и учёных.

Как следует из распоряжения, ранее опубликованного на сайте кабмина, в задачи центра входит совершенствование систем высшего образования, технического и профессионального образования и подготовки в минерально-сырьевом секторе экономики. Также организация предусматривает разработку системы оценки международного уровня профессиональной грамотности с присвоением квалификаций горнотехническим инженерам и руководителям, занятым на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

В распоряжении добавляется, что подписание соглашения направлено на реализацию государственной программы "Развитие образования" в области создания конкурентоспособного сегмента исследований и разработок в области минерально-сырьевого сектора экономики, развитию фундаментальных научных исследований по горному делу и смежным областям наук. Также оно поспособствует внедрению российских исследований и разработок в международное научно-техническое пространство.

"Законопроект рассмотрен и одобрен 20 августа 2018 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", — отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.