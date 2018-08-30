МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов в первой половине 2018 года, сообщается в отчете Государственной службы статистики Украины на официальном сайте.

Согласно данным отчета, Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны, в частности 436 миллиона из 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, поступивших в общей сложности за этот период на Украину.

Отмечается, что на Украину также поступили инвестиции из Кипра (219 миллионов долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона долларов), Польши (54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и Великобритании (43,4 миллиона долларов).

Больше всего инвестиций, в частности 750 миллионов долларов, или 59,6%, направлены в финансовую и страховую деятельность, 9,6% — в оптовую и розничную торговлю, 8,2% — в промышленность, в сферу информации и телекоммуникации — 7,9%.