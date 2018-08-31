МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко получил смертельное ранение в пятницу в результате теракта. 42-летний политик, Герой ДНР, скончался в больнице, куда его доставили после взрыва, который раздался около 17.30 в ресторане "Сепар", расположенном на улице Пушкина в центре Донецка.

Ресторан, в котором после взрыва начался пожар, располагается в нескольких сотнях метрах от резиденции властей ДНР, и Захарченко часто обедал и ужинал в нем, о чем, вероятно, знали покушавшиеся. В результате взрыва ранения также получили не менее трех человек, включая вице-премьера, министра по налогам ДНР Александра Тимофеева. Район происшествия оцеплен.

По неподтвержденной пока информации, лица, причастные к взрыву, уже задержаны. Это украинские диверсанты, которые прибыли в Донецк для проведения теракта в отношении главы республики.

МИД республики считает, что есть основания, что за убийством Захарченко стоит Киев.

Также появилась информация от Life.ru, что Захарченко мог предать один из его охранников, который исчез после взрыва.

Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" в связи с гибелью главы Александра Захарченко, сообщили в Генпрокуратуре ДНР.

"Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия", — сказал представитель ведомства.