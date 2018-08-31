ВАШИНГТОН, 31 авг /ПРАЙМ/. США и Канада продолжают работать над заключением торгового соглашения, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"У нас были конструктивные переговоры, мы добились прогресса и продолжаем работать над соглашением", — сказал представитель администрации.

Очередной раунд переговоров завершился в пятницу без соглашения, переговоры возобновятся в среду. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что намерен в течение 90 дней подписать соглашение с Мексикой и, если это будет возможно, с Канадой.