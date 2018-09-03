МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Новый порядок оформления электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) вступил в силу в РФ: теперь электронный договор ОСАГО будет вступать в силу по истечении трех дней с момента его заключения.

Соответствующее указание ЦБ РФ было зарегистрировано 21 августа в Минюсте РФ и 24 августа размещено на сайте регулятора. В документе сообщалось, что изменения вступят в силу через 10 дней со дня публикации на сайте ЦБ.

Раньше для вступления в силу электронных полисов ОСАГО отсрочка не предусматривалась. Как считают страховщики, новшество поможет снизить число мошеннических операций в этой сфере.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В документе также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Установлены требования к отсканированным копиям документов для заключения договора ОСАГО, которые страхователь загружает на сайт страховщика. Электронные копии документов, направляемые страхователем, должны создаваться в электронной форме в графическом формате pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif; иметь размер не более 2 мегабайт для каждого файла; содержать графическое изображение всех реквизитов оригинального документа и быть доступны к просмотру и копированию неограниченным количеством лиц.

Документом также определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (РСА).

Кроме того, документ определяет, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр.

УДАР ПО МОШЕННИКАМ

Страховщики, опрошенные РИА Новости, положительно оценивают изменения в процесс заключения электронного договора ОСАГО: по их мнению, это существенно снизит число мошеннических операций в этом сегменте.

"На наш взгляд, эти изменения затруднят работу недобросовестных посредников, которые заключают полис "за клиента" – иногда с занижением премии и присвоением разницы. Также в новой системе будет сложнее оформить ДТП задним числом, когда полис покупается вскоре после ДТП", — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Андрей Ковалев.

"Количество мошеннических операций в е-ОСАГО должно существенно снизиться", — соглашается директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. Он добавил, что данные изменения обсуждались около года.