МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Автоматизированная информационная система (АИС) по страхованию жилья граждан от ЧС, которая в том числе будет содержать в себе данные о пострадавших от ЧС квартирах и домах, появится в России.

Нормы закона по страхованию жилья от ЧС, касающиеся создания АИС, вступают в силу 3 сентября. Сам же закон начнет действовать в августе 2019 года.

Оператором АИС определен Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Возмещение ущерба в случае утраты застрахованного жилья осуществляется по выбору его собственника: либо путем выплаты в установленных программой долях страхового возмещения страховщиком и части ущерба субъектом РФ, либо предоставлением регионом в собственность данному лицу другого жилья (в случае его наличия в жилищном фонде) при условии перечисления страховщиком в бюджет региона суммы причитающегося к выплате возмещения.

Обязательства страховщиков по выплате возмещения по договорам страхования жилья от ЧС подлежат передаче в облигаторное перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК): по риску утраты — в размере 95% от объема обязательств страховщика по данному риску, по риску повреждения — в размере 60%, если иной размер не предусмотрен договором перестрахования.

В целях информационного обеспечения организации страхования жилья от ЧС создается автоматизированная информационная система.

РАЗРАБОТКА АИС

"В ВСС создана рабочая группа по страхованию жилья, в задачи которой, в том числе, входит формирование бизнес-требований к создаваемой АИС страхования жилья", — сообщил РИА Новости президент ВСС Игорь Юргенс.

Участники рабочей группы обсуждают функционал АИС, исходя из положений закона, перечень хранимой информации и другие детали, отметил Юргенс.

Согласно закону, в системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения и другие данные. "Основным потребителем информации из АИС должны стать региональные органы власти и МЧС – эти данные будут использоваться для оперативного оказания помощи гражданам, чье жилье пострадало в результате ЧС", — отметил президент ВСС.

РАБОТА СИСТЕМЫ

Страховое сообщество подготовило свои замечания к проекту постановления правительства, разработка которого предусмотрена законом, сообщил РИА Новости президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

По его словам, АИС должна создаваться по аналогии с системой, которая действует в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Ее простота заключается в том, что нет необходимости перегружать информацию из систем страховщиков в единое хранилище ВСС. Вся работа ведется участниками непосредственно в одной системе, которая эксплуатируется централизованно.

Галушин сообщил, что работа АИС позволит оперативно получать информацию и о жилье, которое пострадало, но не было застраховано.

"На основании чего каждый субъект федерации и Минфин централизованно в любой момент времени получает информацию по количеству обращений граждан, по которым помощь будет оказываться только субъектом, но не страховщиками — по причине отсутствия договора страхования", — пояснил он.