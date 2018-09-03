ТОКИО, 3 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию для участия в Восточном экономический форуме во Владивостоке, подтвердил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Если позволят обстоятельства, то премьер с 11 сентября примет участие в Восточном экономическом форуме и рассматривает возможность встречи на высшем уровне (на полях форума)", — сказал Суга.

Касаясь территориальных претензий Японии к России в отношении южных Курил, генсек кабинета министров отметил, что в Токио "нацелены на устремленное в будущее решение территориального вопроса и заключение мирного договора, которое устраивало бы обе страны, Японию и Россию".

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Как сообщило агентство Киодо, визит Абэ планируется на 10-13 сентября, и в ходе этой поездки рассматривается возможность проведения его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.