БРЮССЕЛЬ, 3 сен — ПРАЙМ. Дипломаты стран ЕС в рамках предварительной подготовки решения согласовали продление индивидуальных санкций против РФ, сообщил в понедельник журналистам источник в структурах ЕС.

ЕС приступил в понедельник, за две недели до формального истечения срока продленных в марте индивидуальных санкций против РФ, к обзору мер, принятых в связи с "подрывом суверенитета Украины", свидетельствовала ранее обнародованная повестка заседания рабочей группы советников ЕС по международным вопросам (Relex).

"Представители стран ЕС согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода", — сказал источник, уточнив, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках следующего этапа, в среду 5 сентября, на заседании постпредов стран ЕС уже в рамках подготовительного органа Совета ЕС, комитета Coreper. После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.

Совет ЕС продлил 12 марта еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, которых он обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 155 человек и 44 организаций.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

РФ также не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.