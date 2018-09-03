КИЕВ, 3 сен —ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Ранее в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в понедельник уточнила, что о денонсации речь не идет, договор просто не будет пролонгирован.

"Я планирую в ближайшее время по этому поводу (непродления договора о дружбе с РФ — ред.), после внесения предложений министерством иностранных дел, провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и в срок до 30 сентября направить со своей подписью уведомление РФ о непродлении действия указанного соглашения", — сказал Порошенко на встрече с главами фракций Рады, которую транслировали украинские телеканалы.

При этом президент подчеркнул, что договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а «прекратит свое действие в связи с непродлением».

Как заявил ранее министр юстиции Украины Александр Лавринович, предложения о денонсации договора о дружбе между Украиной и РФ — это часть предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.