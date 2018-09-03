КИЕВ, 3 сен —ПРАЙМ. Верховная рада зарегистрировала поданный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о внесении изменений в конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО, сообщается на сайте Рады.

Сам Порошенко подтвердил, что предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ.

Ранее в понедельник представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в парламенте законопроект о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО. Вместе с тем на сайте Рады сообщения о регистрации еще не было.

В понедельник вечером на сайте сообщается, что президент внес «проект закона о внесении изменений в конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Текст документа пока отсутствует, однако сам президент в понедельник на встрече с руководителями парламентских фракций пояснил, что предложил внести изменения преамбулу, ряд статей и переходные положения, где «фиксирует выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что эти курсы в политике должны держать президент, кабмин и Рада Украины.

"В переходных положениях фиксируем положение об изъятии нормы, на основании которой на Украине был Черноморский флот РФ", — заявил Порошенко, которого транслировали украинские телеканалы.

По его словам, после принятия такого решения не будет конституционных оснований для базирования ЧФ РФ. Он также попросил депутатов поскорее рассмотреть его предложения в Раде.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.