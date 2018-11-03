МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аргентинский прокурор Пабло Турано просит возбудить уголовное дело в отношении нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси по обвинению в мошенничестве, сообщает Франс Пресс.

По словам Турано, пожертвования в фонд Месси частично переводились на счета членов семьи футболиста за границей или третьих лиц, а не направлялись на гуманитарные цели. Об этом сообщил бывший сотрудник фонда, подавший жалобу.

Теперь судья Густаво Мейрович должен принять решение о том, достаточно ли оснований для начала расследования. В свою очередь человек из окружения Месси, чье имя не называется, заявил, что жалоба является «необоснованной».

В начале октября издание El Confidencial сообщило, что суд Буэнос-Айреса в сентябре получил жалобу на незаконную деятельность фонда Месси в Аргентине и Испании. В жалобе говорилось, что действия фонда были направлены на обман налоговых органов Аргентины и Испании. Фонд использовал образ Месси для сбора средств на гуманитарные проекты, которые не были реализованы. Средства переводились на офшорные счета в разных странах мира, по крайней мере, в период с 2012 по 2014 год. Было начато предварительное расследование по подозрению в нарушении налогового законодательства.

Ранее Месси был признан испанским судом виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро от доходов за продажу имиджевых прав. Аргентинец получил 21 месяц условно. Отцу Месси Хорхе, являвшемуся координатором мошеннической схемы и изначально получившему тот же 21 месяц, позднее срок был сокращен до 15 месяцев. Позднее тюремные сроки обоим были заменены на крупные денежные штрафы.