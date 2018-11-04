ДОХА, 4 ноя /ПРАЙМ/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье своим указом назначил министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани новым главой совета директоров суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA), говорится в сообщении канцелярии эмира.

В решении эмира говорится о переформировании совета директоров суверенного фонда Катара, главой которого становится шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, а его заместителем — член правящей семьи Мухаммед бен Хамад бен Халифа Аль Тани.

Суверенный фонд Катара — национальный фонд Катара, который специализируется на осуществлении внутренних и внешних инвестиций. Фонд входит в десятку крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. По данным на май 2016 года, его капитал составлял 250 миллиардов долларов.

В сентябре этого года доля QIA в российской компании "Роснефть" выросла до 18,93%. До этого акциями владел консорциум, в который кроме QIA входил швейцарский нефтетрейдер Glencore. В 2016 году консорциум приобрел 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизации.