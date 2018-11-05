ШАНХАЙ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев начинает в понедельник трехдневный визит в Китай, в рамках которого состоятся его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета республики Ли Кэцяном. Также глава кабмина примет участие в открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров.

Визит российского премьера в Китайскую Народную Республику пройдет с 5 по 7 ноября. Как сообщила ранее пресс-служба кабинета министров, Медведев в ходе визита обсудит российско-китайское сотрудничество. Кроме того, к подписанию подготовлен ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов по различным аспектам двустороннего взаимодействия.

В понедельник в Шанхае глава правительства встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия первого китайского импортного ЭКСПО (China International Import Expo), которое продлится до 10 ноября. В выставке примут участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании будут представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.

РЕГУЛЯРНАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Продолжится программа визита в Пекине — 7 ноября в столице КНР состоится 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, в ходе которой Медведев и Ли Кэцян обсудят ключевые вопросы российско-китайского торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, межрегионального, приграничного и гуманитарного сотрудничества.

Также стороны рассмотрят ход реализации масштабных совместных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, научных исследований и инноваций, отметили в пресс-службе кабмина. Кроме того, главы правительств обменяются мнениями по тематике сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс – один путь". По итогам этих переговоров будет подписано совместное коммюнике.

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, механизм регулярных контактов глав правительств играет ключевую роль в оперативном решении практических вопросов взаимодействия.

"Такой разветвленной системы межправительственных связей у России нет ни с одной другой страной. В рамках подготовительной работы к 23-й встрече глав правительств состоялись заседания всех пяти возглавляемых вице-премьерами профильных межправкомиссий, проведена объемная работа по линии многочисленных подкомиссий и рабочих групп", — сообщил он в преддверии визита главы правительства в Китай.

Приходько напомнил, что 21 августа в Даляне прошло заседание межправкомиссии по развитию и сотрудничеству Дальневосточного и Байкальского региона России и северо-востока Китая, в Москве 17 сентября состоялось заседание межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, а на следующий день – 18 сентября – межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству. Кроме того, 30 октября в Пекине было проведено заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, а на 6 ноября запланировано заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, оно должно пройти в Шанхае.

ТЕМЫ ПЕРЕГОВОРОВ

Приходько проинформировал, что в ходе визита Медведева в КНР "предполагается традиционное обсуждение основных направлений российско-китайского взаимодействия в практических областях, где имеется большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества".

Он подчеркнул, что Китай остается ведущим торговым партнером России, взаимный товарооборот двух стран демонстрирует уверенный рост: по итогам прошлого года он увеличился до 87 миллиардов долларов, а к концу текущего года, как ожидается, преодолеет рубеж в 100 миллиардов.

Как отметил первый замглавы аппарата правительства, продолжает динамично развиваться и российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики, увеличивается экспорт российской нефти — по итогам прошлого года РФ вышла на первое место среди ее зарубежных поставщиков в Китай. Сохраняются на высоком уровне и поставки в Китай российского угля, устойчиво развивается сотрудничество в области торговли электроэнергией, осуществляется широкое взаимодействие в области мирного атома, добавил Приходько.

Последовательно продвигаются масштабные российско-китайские проекты в области авиастроения, в частности, по созданию тяжелого вертолета и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В последнее время заметное развитие получает сотрудничество в области сельского хозяйства, указал представитель аппарата кабмина.

Он уточнил, что в ходе визита предполагается затронуть также вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества. В частности, сейчас сохраняется высокий интерес граждан к взаимным туристическим поездкам, последовательно расширяются спортивные связи между странами, углубляется сотрудничество в образовательной сфере, поддерживаются интенсивные двусторонние контакты в области культуры и по линии молодежных обменов, а также в сфере межрегионального сотрудничества.