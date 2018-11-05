МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Россия обсуждает вопрос увеличения поставок в Китай бобов сои, сообщил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в КНР.

"В последние годы оживилась, например, торговля сельскохозяйственной продукцией. В частности, рассматривается вопрос об увеличении поставок из России в Китай бобов сои", — сказал он.

Ранее российские власти отмечали, что на фоне торгового спора между США и Китаем у российских компаний есть возможность заместить на китайском рынке часть товаров из США, на которые КНР подняла пошлины.

"Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество носит стратегический характер. КНР на протяжении целого ряда лет остается нашим главным торговым партнером. Объемы товарооборота устойчиво растут. Расширяется номенклатура товаров, демонстрируя устойчивость к изменениям конъюнктуры мировых рынков. В этом контексте российские компании готовы конструктивно рассматривать возможность наращивания поставок тех товаров, в которых проявляют заинтересованность партнеры", — отметил Приходько.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Пошлины США стали камнем преткновения для отношений между Штатами и КНР. Китай в качестве ответной меры ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из Штатов, где избиратели поддержали на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа. США, в свою очередь, объявили о 12-миллиардном пакете помощи своим фермерам.