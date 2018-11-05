ШАНХАЙ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Первое международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открывается в понедельник в Шанхае. Выставка, которая продлится до 10 ноября под лозунгом "Новая эра, общее будущее", признана главным торгово-экономическим событием этого года в Китае.

Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления страны к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости своего рынка для иностранных товаров, осуществлению экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа.

В последнее время власти страны часто заявляют о переходе китайской экономики от стадии стремительного роста к этапу высококачественного развития. Это означает, что КНР намерена закупать все больше качественных товаров в других странах, а также производить собственную высококачественную продукцию.

Китайский лидер в понедельник выступит с речью на церемонии открытия, куда приглашены многочисленные высокопоставленные гости, в числе которых премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер Пакистана Имран Хан, президент Сальвадора Санчес Серен, представители международных организаций. После завершения официальной церемонии открытия Си Цзиньпин на правах хозяина выставки проведет высокопоставленных гостей по экспозиции.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Организаторами ЭКСПО выступили министерство коммерции КНР и правительство Шанхая при поддержке ряда партнеров, включая Всемирную торговую организацию, Конференцию ООН по торговле и развитию, Организацию объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Первое международное импортное ЭКСПО станет действительно масштабным мероприятием, площадь проведения которого составит более 240 тысяч квадратных метров, это в два раза больше того, что планировалось изначально. Выставка поделена на две части: комплексную выставочною зону государственной торговли и инвестиций и выставочную зону для предприятий и бизнеса.

Как сообщили организаторы, зона для предприятий и бизнеса в свою очередь будет поделена на два блока – торговли и сферы услуг. Площадь блока товарной торговли занимает площадь почти в 180 тысяч квадратных метров, здесь имеются шесть тематических павильонов: интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование, бытовая электроника и бытовая техника, одежда, украшения и товары повседневного спроса, автомобили, пищевые продукты и сельскохозяйственная продукция, медицинская аппаратура и лекарственно-оздоровительные продукты.

Блок сферы обслуживания значительно меньше и занимает порядка 30 тысяч квадратных метров, он состоит из пяти павильонов: новые и разрабатываемые технологии, аутсорсинг услуг, инновационный дизайн и проектирование, культура и образование, туристические услуги.

Комплексная выставочная зона государственной торговли представляет собой площадь в 30 тысяч квадратных метров, где 82 страны и три международные организации представят свои национальные павильоны. Эта зона представляет собой нечто вроде World Expo, которое проводилось в Шанхае в 2010 году.

В выставке примут участие свыше 3 тысяч компаний из 130 стран. Ожидается, что выставку посетят более 160 тысяч китайских и иностранных покупателей. На выставке будет представлено рекордное в сравнении со всеми проводимыми ранее в стране выставками количество товаров, при этом порядка 5 тысяч участников впервые выставят свою продукцию на китайской площадке.

ЭКСПО в Шанхае будет не просто выставкой товаров, в его рамках пройдут более двух сотен различных мероприятий. Одним из наиболее важных мероприятий станет первый международный торгово-экономический форум "Хунцяо", в котором, по предварительным данным, примут участие свыше 2 тысяч чиновников из почти 130 стран и регионов, а также главы международных организаций, предприниматели и эксперты.

Символом выставки выбрали панду по имени Цзиньбао, держащую в лапе четырехлистный клевер, в форме которого выстроено здание выставочного центра, где проводится ЭКСПО.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

Заместитель директора Института по исследованию международных рынков при министерстве коммерции КНР Бай Мин, комментируя РИА Новости предстоящее ЭКСПО, заявил, что "это специально организованная импортная выставка, у которой две основные особенности".

"Во-первых, 100% ее участников — иностранные предприятия. Во-вторых, вся представленная там продукция также на 100% иностранная, что делает шанхайское ЭКСПО однонаправленной импортной выставкой. В мировой практике еще не было выставок схожих с этой по масштабу, Китай в этом смысле можно считать новатором", — сказал он.

"С помощью этой выставки производители из других стран могут с близкого расстояния изучить китайский рынок и потребителей, понять, что нужно китайским импортерам", — считает Бай Мин.

Он отметил, что в настоящее время, если считать по объему, Китай находится на первом месте среди всех стран по экспорту, но на втором по импорту, и КНР крайне необходимо поддерживать общий баланс импорта и экспорта.

"Для оптимизации своего экономического развития Китай надеется использовать глобальные ресурсы. Точно так же и другие страны рассчитывают получить и разделить дивиденды от экономического развития Китая, поэтому проведение такой выставки направлено на удовлетворение надежд и желаний всех сторон", — сказал эксперт.

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Россия, как особый партнер Китая, стала почетным участником ЭКСПО. Многочисленную российскую делегацию возглавит премьер Дмитрий Медведев, который в рамках официального визита в Китай посетит Шанхай и Пекин.

Как сообщил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в ЭКСПО примут участие более 150 российских компаний и представители 40 регионов, в состав российской делегации войдут до 400 человек. Министр пояснил, что Россия представит национальную имиджевую экспозицию, в рамках которой продемонстрирует торгово-экономический потенциал страны и реализуемые совместно с Китаем крупные проекты, а также экспозиции российских предприятий-экспортеров в пяти тематических павильонах: пищевая и сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование и товары здравоохранения, потребительские товары, высокотехнологичное оборудование, услуги.

По словам Мантурова, свои проекты на ЭКСПО в Шанхае представят "Росатом", "Газпром", "Ямал СПГ", "РЖД Логистика", "Аэрофлот" и "Ворсино Фрайт Вилладж". Помимо этого, свой промышленный, инвестиционный и туристический потенциал продемонстрируют Забайкальский и Красноярский края, республики Бурятия и Татарстан, Свердловская, Тамбовская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В свою очередь посол России в Китае Андрей Денисов в преддверии вставки заявил, что Россия хочет предложить новые, более сложные формы бизнес-сотрудничества с Китаем, поэтому российские компании примут достаточно активное участие в ЭКСПО. Он отметил, что российская сторона надеется, что ЭКСПО в Шанхае станет хорошей платформой для такого рода сотрудничества.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА

Эксперт Бай Мин подчеркнул, что "участие премьер-министра России Дмитрия Медведева в ЭКСПО демонстрирует, что российское правительство придает этой выставке большое значение".

"Несмотря на трудности в мировой экономике, торгово-экономические отношения России и Китая в последние годы стабильно развиваются, взаимодополняемость двух стран довольно высокая, и в будущем ее необходимо укреплять", — считает Бай Мин.

По его мнению, помимо формирования благоприятной обстановки в отношениях двух стран, необходимо постоянно создавать различные поводы и удобные случаи для расширения сотрудничества, в том числе устраивать китайские выставки в России, и чтобы российские компании приезжали в Китай.

"На сегодняшний день Китай – это крупный рынок с населением в 1,4 миллиарда человек. Можно привезти продукцию для изучения китайскими компаниями, дать китайскому народу понять специфику товаров, это позволит создать оптимальный путь для распределения ресурсов", — сказал эксперт.

Он отметил, что присутствие российских компаний на ЭКСПО позволит помимо прочего улучшить структуру торговли РФ и КНР.

"Столь крупный рынок как Китай крайне перспективен для России, а участие РФ в такой большой выставке поможет сторонам лучше понять друг друга и сократить различия между спросом и предложением, создаст площадку для непосредственных контактов, и, соответственно, повысит эффективность", — отметил аналитик.

По его словам, столь большое количество товаров на одной централизованной площадке позволит потребителю ознакомиться с ними вблизи и сделать обдуманный выбор, в этом и заключается преимущество выставки.

НАЛОГОВЫЙ СЮРПРИЗ

С целью поспособствовать успешному проведению ЭКСПО власти Китая приняли решение предоставить ряд налоговых льгот, включая освобождение от уплаты импортных пошлин, для "разумного" объема товаров, контракты на покупку которых будут подписаны в рамках выставки.

Как сообщил минфин страны, на "рациональное" количество импортных товаров, контракты на покупку которых будут заключены в период проведения ЭКСПО с 5 по 10 ноября, будет освобождено от таможенных пошлин, при этом налог на добавленную стоимость и потребительский налог будут взыматься в размере 70% от обычной ставки".

Сообщается, что это разовая инициатива властей именно для поддержки первого импортного ЭКСПО. Обозначенные льготы не будут распространяться на запрещенные к ввозу в Китай товары, на находящихся на грани исчезновения растений и животных, а также изделия из них. Помимо этого, льготы не предусмотрены для 20 видов товаров и автомобилей, которые, согласно законодательству страны, не могут быть освобождены от уплаты налогов.

ПЕРЕДЫШКА В "ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ"

ЭКСПО в Шанхае можно расценивать еще как предлог для своеобразной передышки в "торговой войне" Китая и США. Торгово-экономические отношения США и Китая в последние полгода отличаются крайней степенью напряженности, страны вводят взаимные пошлины, пытаются урегулировать разногласия напрямую и в рамках ВТО.

Незначительная разрядка произошла на этой неделе, когда лидеры двух стран провели "продолжительный и позитивный" телефонный разговор. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости найти приемлемое для обеих стран решение торговых споров, в чем с ним согласился и президент США Дональд Трамп. Главы двух государств высказались за активный диалог и настрой на сотрудничество.

Трамп в разговоре с Си Цзиньпином отметил, что поощряет участие американских компаний, хотя из-за последних решений администрации США ряд предприятий столкнулись с определенными сложностями в торговой деятельности.

"Мы видим, что большое количество американских компаний участвуют в ЭКСПО, это отметил и приветствовали во время телефонного разговора Си Цзиньпин и Трамп, и по факту американская сторона настроена очень положительно", — сказал по этому поводу Бай Мин.

"Благодаря ЭКСПО все больше и больше американских компаний смогут найти возможности для экономического развития в Китае. Вне зависимости от того, сколько элементов включает в себя торгово-экономическое сотрудничество Китая и США, переживают ли они период трений, эта выставка организована с целью дать всем возможность заработать", — добавил эксперт.