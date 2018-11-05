БРЮССЕЛЬ, 5 ноя /ПРАЙМ/. В ЕС официально так и не обнародовали ко времени обещанного Вашингтоном восстановления банковских и нефтяных санкций против Ирана конкретных параметров функционирования разрабатываемого европейскими странами механизма по обходу ограничительных мер: еврочиновники заявляют, что работа продолжается и будет завершена, но детали и точных сроков не называют.

Второй пакет американских санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября, они затронут иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с Центральным банком Ирана. Первая часть санкций США была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа.

Ранее иранские официальные лица неоднократно заявляли, что Европа должна не на словах, а на деле продемонстрировать готовность обеспечить механизмы обеспечения иранской ядерной сделки. Одностороннее решение США выйти из СВПД внесло раздор в ряды союзников, поэтому внедрение обеспечительного механизма станет для Европы тестом на способность отстаивать свою позицию в международных делах вопреки мнению Вашингтона.

ПЛАНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

"ЕС работает в тесной координации с государствами-членами и другими партнерами над конкретными мерами, направленными на поддержание сотрудничества с Ираном в ключевых секторах экономики, особенно в банковской и финансовой сферах, торговле и инвестициях, нефти и транспорте", — заявил РИА Новости представитель европейских структур, вовлеченных в эту работу, отвечая на вопрос, будет ли она завершена в срок, и если нет, существует ли у ЕС "план Б".

"Это означает, что государства-члены ЕС создадут юридическое лицо для содействия законным финансовым операциям с Ираном, что позволит европейским компаниям продолжать торговлю с Ираном в соответствии с законодательством Европейского союза", — пояснил источник.

Официально о начале работы над так называемым специальным целевым механизмом, который, предположительно, будет сочетать в себе элементы клирингового центра для поддержания финансовых операций и бартерной системы для сохранения торговых обменов, было объявлено в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

Еще ранее ЕК предлагала странам Евросоюза разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью, в случае санкций США против организаций ЕС, участвующих в таких сделках. С тех пор в ЕС неоднократно заявляли о решимости довести механизм "до ума" к сроку вступления второй волны американских санкций, или даже раньше. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини предполагала даже, что механизм может быть создан к началу ноября.

"Работа ведется с участием государств-членов, у нас пока нет дополнительных деталей, которыми можно было бы поделиться, но мы последовательно давали понять, что необходимо сохранить способность совершать финансовые операции, а также продолжить экспорт Ираном нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимии", — заявил РИА Новости источник в европейских структурах, комментируя ситуацию вокруг создания целевого механизма.

Нежелание европейских чиновников распространяться о технических деталях механизма может быть связано как со стремлением защитить его от Вашингтона, который дал понять, что готов применить санкции и в отношении европейских инструментов, так и трудностями в реализации инициативы, учитывая ее многосторонний характер.

СЛОЖНЫЙ НАБОР МЕР

Ранее высокопоставленный источник в структурах ЕС пояснял, что варианты защиты интересов европейских операторов после выхода США из ядерной сделки с Ираном могут быть выработаны как на уровне общеевропейских институтов, так и на уровне отдельных стран, но "единого волшебного решения для защиты европейских экономических интересов нет, это, видимо, будет сложный и всеобъемлющий набор мер".

Вопрос обеспечения устойчивых финансовых каналов для расчетов Ирана осложнен еще и тем, что он пересекается с другим пока не завершенным процессом: усилиями Ирана по внедрению международных банковских стандартов, в том числе в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. После отмены экономических санкций в 2016 году более 30 иранских банков подключились к системе платежей SWIFT, свыше 200 международных банков установили отношения с иранскими банками.

О том, что работа не завершена, свидетельствовала и реакция дипслужбы ЕС на заявления американских официальных лиц о намерении применить санкции против европейских финансовых инструментов. В совместном заявлении 2 ноября главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, министров иностранных дел и финансов Франции, ФРГ и Великобритании говорилось, что министры финансов встретятся для проработки механизма обеспечения транзакций с Ираном "на следующем совещании", а "общая решимость завершить эту работу непоколебима".

На эту позицию не повлиял даже скандальный инцидент в Дании, власти которой обвинили иранские власти в неприемлемой деятельности на своей территории. В ЕС после обвинений Дании в адрес Ирана заявили, что по-прежнему привержены поддержке совместного всеобъемлющего плана действий и выработке целевого механизма, а все иные вопросы должны рассматриваться отдельно от "ядерной сделки".

В пресс-службе ЕК на запрос РИА Новости, планируется ли в понедельник представить общественности детали того, как именно Европа планирует работать с Ираном после вступления в силу санкций США, не ответили.

Предыдущие меры для спасения СВПД, реализованные ЕС в преддверии первого пакета санкций США, включая обновление положений закона, позволяющего блокировать действие экстерриториальных ограничительных мер, должного эффекта пока не возымели. "Блокирующий статут", который подавался как перспективный законодательный инструмент защиты, не сдержал отток крупного европейского бизнеса с иранского рынка. Десятки компаний в ожидании неизвестности предпочли не подставлять свой бизнес под удар американских рестрикций, поэтому акцент в своих мерах ЕС делал на инвестиционную поддержку малого и среднего бизнеса.

Закон о блокировке санкций запрещал европейским компаниям выполнять ограничительные меры третьей стороны и позволял не признавать экстерриториальные судебные решения. Обновленные положения предусматривали даже возможность наказания за выполнение указанных санкций.

Блокирующая мера вносилась в пакете с предложением Европейскому инвестиционному банку участвовать "в рамках бюджетных гарантий ЕС" в финансировании европейского бизнеса в Иране. Однако финансово-кредитная структура этой идеей в должной мере не заинтересовалась.

ПИСЬМО В США

При отсутствии работоспособных инструментов торгово-финансовые связи Европы с Ираном могут потерять то, что было наработано после снятия санкций. По данным дипслужбы ЕС, торговля между Ираном и Европой увеличилась на 94% в первом полугодии 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года. Добыча и экспорт нефти достигли предсанкционного уровня, был погашен 1 миллиард долгов по нефти, росли прямые иностранные инвестиции, некоторые европейские автопроизводители удвоили свои продажи, были согласованы совместные предприятия по производству в Иране, началась поставка самолетов Airbus.

Еще летом министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах. В письме упоминались сферы фармацевтики и здравоохранении, а также просьба об исключении для ключевых секторов — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов, сохранении надлежащих банковских и финансовых каналов. В середине июля Могерини сообщила, что получила отрицательный ответ из США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.