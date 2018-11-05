ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — ПРАЙМ. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что считает правильным в дальнейшем наращивать взаимное кредитование между Россией и Китаем в национальных валютах, в частности, речь идет о займах на реализацию инвестиционных проектов.

Председатель правительства РФ в эти дни находится с официальным визитом в КНР. В понедельник в Шанхае он принимает участие в открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО. Выступая на церемонии открытия ЭКСПО, российский премьер подчеркнул, что сейчас как никогда крепки межгосударственные отношения РФ и Китая.

"Они не зависят от экономической, политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении, с учетом интересов друг друга. Это создает основу для развития торгово-экономических, инвестиционных связей, для расширения взаимных расчетов в национальных валютах. Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях — имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты", — заявил Медведев.

Тем более, продолжил он, расчеты в национальных валютах "позволяют укреплять стабильность международных экономических отношений, российско-китайских отношений в условиях, когда целый ряд резервных валют становятся менее надежным инструментом для международной торговли".

"Мы движемся по этому пути: российский Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение. Мы увеличиваем объемы двусторонней торговли, здесь свою роль играет Российский экспортный центр, который в ходе выставки откроет представительство в Шанхае, и соответствующие эксперты помогут в поиске необходимых российских товаров, проконсультируют и по вопросам финансовой поддержки", — заявил глава правительства.

Он добавил, что РФ продолжит последовательно развивать всестороннее сотрудничество с Китаем и другими партнерами.

"Убежден, что первая китайская международная импортная выставка станет отличным стимулом для развития бизнеса, а значит, и для повышения благосостояния наших народов. Есть такая китайская мудрость, которая гласит: "человек больше всего устаёт, когда стоит на месте". Но нам это точно не грозит", — заключил Медведев.

Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары. Делегацию из РФ возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.