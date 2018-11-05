ЕРЕВАН, 5 ноя — ПРАЙМ. Около 150 сотрудников армянской государственной энергетической компании "Высоковольтные электросети" (ВЭС) попадут под сокращение в рамках программы оптимизации, сообщил в понедельник и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны Гарегин Баграмян.

"Есть определенные задачи, связанные с оптимизацией как числа сотрудников, так и расходов. В данный момент мы очень строго пересматриваем структурные вопросы в "Высоковольтных электросетях". Там до конца года будут сокращены около 150 сотрудников. Качество предоставляемых компанией услуг не изменится", — сказал Баграмян на заседании парламентской комиссии по изучению тарифов на газ и электричество. По словам исполняющего обязанности главы минэнерго, такая оптимизация скажется на тарифах компании.

Кроме того, по его словам, с 1 ноября началась аттестация сотрудников Армянской атомной электростанции. "Вы знаете, что это стратегический объект и мы не можем относиться так просто к сокращениям на АЭС. Все квалифицированные специалисты должны остаться. Сейчас я не стану говорить, какие именно сокращения там будут, но я уверен, что определенная оптимизация будет проведена", — отметил Баграмян.

Правительство Армении в июне отменило принятое в 2017 году постановление о передаче ЗАО "Высоковольтные электросети" в доверительное управление компании, входящей в российскую ГК "Ташир". В августе 2017 года кабмин передал ВЭС в доверительное управление компании "Ташир Капитал", входящей в группу "Ташир" российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна. Группа "Ташир" владеет двумя армянскими энергоактивами — "Электросетями Армении" (70% акций), которые занимаются распределением электроэнергии потребителям, в том числе населению, и Разданской ТЭС.

Однако позднее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что власти пока не определились, останется ли ЗАО "Высоковольтные электросети" под частным или государственным управлением. По его словам, позиция правительства заключается в том, что две ключевые сети энергосферы не должны быть в руках одного собственника. Он добавил, что при выборе управляющего необходимо исключить его аффилированность с властями или офшорными компаниями.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.