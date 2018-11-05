ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/. США после введения антииранских санкций разрешат третьим странам завершить расчеты с Ираном по ранее заключенным контрактам, следует из пояснений минфина США, опубликованных в понедельник.

Согласно разъяснениям ведомства, разрешение будет касаться компаний и физических лиц не из США и не из Ирана, которые заключили контракты с иранской стороной до 8 мая 2018 года, то есть до того момента, когда США заявили о предстоящем возвращении санкций против Ирана.

В этом случае таким компаниям и физическим лицам будет разрешено получить причитающиеся по контракту средства, которые им должен Иран. Однако расчеты не могут быть проведены с участием финансовых институтов США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань.