ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/. Вступление в силу антииранских санкций не оказало значительного влияния на рынок, событие было ожидаемо, рассказал РИА Новости ведущий экономист аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт Макдоналд.

Он добавил, что факт санкций несколько омрачит отношения с европейскими партнерами и может стать катализатором роста цен на нефть, если произойдет другое значимое геополитическое событие.

"Особого влияния на рынок практически нет, шока не было. Мы ожидали этого. Нет серьезного влияния на энергетический рынок. Многие страны приступили к добыче большего количества нефти. Самый большой эффект будет на экономику Ирана. Это уже слабая экономика, которую санкции разрушали десятилетиями. И она вновь возвращается к этому", — сказал он.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

При этом, по состоянию на 17.12 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 73,56 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 63,53 доллара за баррель. Цены ускорили свой рост незначительно. До публикации сообщения о введении санкций марка Brent дорожала на 0,45%, WTI — на 0,1%.

Но ситуация может измениться, если произойдут другие значимые события на нефтяном рынке. "Если у нас будет неожиданное происшествие на Ближнем Востоке или еще где-то, что повлияет на нефтяной рынок, тогда это (уход иранской нефти) вновь может стать решающим фактором для рынка и взвинтить цены на черное золото", — резюмировал он.

Макдоналд отмечает, что санкции могут иметь другой эффект — омрачат отношения с союзниками по ЕС, которые не поддержали выхода США из соглашения с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что страна соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций. Но США предупредили, что будут вводить санкции против любых компаний, которые попытаются нарушить их режим.