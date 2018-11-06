ВАШИНГТОН, 6 ноя /ПРАЙМ/. Срок, к которому Россия по требованию США должна была предоставить мировой общественности официальные заверения в отсутствии у нее планов использовать химическое оружие, а также дать доступ международным специалистам для инспектирования своих химических объектов истекает 6 ноября.

Если этого не произойдет, то США могут ввести в действие вторую часть санкций. При этом МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что именно США остаются единственной страной-участницей Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), которая сохраняет у себя значительный арсенал.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

С этой даты прошло 90 дней, за которые Россия должна была выполнить вышеупомянутые условия.

НА АВТОМАТЕ

Санкции в связи с "делом Скрипалей", как утверждает американская сторона, были автоматическим действием, которое Вашингтоне не мог не предпринять после того, как согласился с выводами Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери. Именно такой механизм реагирования на применение химического оружия какой-либо страной предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году.

Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В соответствии с первым пакетом санкций прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп также перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских вооружений и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

ВТОРОЙ ПАКЕТ

Второй пакет этих санкций, по словам представителя госдепа, "более драконовский". Закон предусматривает шесть вариантов санкций за невыполнение требований американских властей. Причем закон предписывает президенту США применить как минимум три пункта.

Среди них обещание, что США будут препятствовать получению "провинившейся" страной любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запретят американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, закон запрещает американским компаниям на экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется на нефть и нефтепродукты.

Также в числе санкций понижение уровня дипломатических отношений без указания, каким именно оно должно быть. Последним пунктом идет возможность приостановить разрешение на полеты в и из США государственных авиакомпаний страны-нарушителя, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

При этом США игнорируют то, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, что подтверждено инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом к качеству расследования происшествия в Солсбери у Москвы есть немало вопросов, на которые британская сторона отказывается отвечать. Россия же последовательно отрицает причастность к попытке отравления Скрипалей.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

ВВЕСТИ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Когда 90 дней, в течение которых Россия должна была выполнить требования американского закона, подходили к концу, главным в этой теме стал вопрос о сроках определения набора второго пакета санкций и вступления их в силу.

Задолго до этого замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андреа Томпсон признавала, что Вашингтон не рассчитывает, что Москва выполнит его требования. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, называла эти требования "заведомо неприемлемыми". Таким образом, было понятно, что второй волны не избежать.

Однако за несколько дней до истечения срока заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино выступил с разъяснениями, из которых следовало, что 6 ноября госдеп должен дать конгрессу свое формальное заключение о выполнении или невыполнении Россией закона о химическом оружии. Но решение о дополнительных санкциях может быть принято только после консультаций внешнеполитического ведомства и парламента, а сроки, когда этот процесс должен завершиться, не оговорены.

Во вторник также в США проходят промежуточные выборы в конгресс, на которых полностью выбирают палату представителей, а также более трети верхней палаты. Прежним составом парламент проработает до конца года. Когда и каким составом парламентарии решат решить вопрос до конца, неизвестно.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в этой связи заявил, что не исключает "сюрпризов", и отметил, что санкциями установить добрые отношения с Москвой не получится.