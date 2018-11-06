МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Новые американские санкции ухудшат жизнь простых иранцев, в результате чего могут начаться волнения, а окончательной целью США является смена власти в Иране, считает российский эксперт, директор института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

ЭФФЕКТ ОТ САНКЦИЙ

"Санкции более жесткие, чем обычно… Для чего все делается? Вопреки болтовне американской, направлены эти санкции, в первую очередь, против иранского народа. Против простых людей, которые и зависят от взаимоотношений государств, торговли между государствами. Поднимаются цены на продукты, ширпотреб", — заявил РИА Новости Виктор Надеин-Раевский.

Он отметил, что санкции не коснутся медикаментов, потому что Иран 97 процентов нужных ему лекарств производит сам.

Серьезным ударом от Ирана будет и отключение от межбанковской системы SWIFT, прогнозирует эксперт.

"Там привыкли к этим санкциям, и, безусловно, будут бороться с этими санкциями, как уже привыкли это делать. Видимо, придется Ирану возвращаться на ту методику работы и внешней торговли… С Китаем рассчитывался в юанях, в Индией – либо бартерные поставки, либо в рупиях. Да, будет замедление роста. Придется сокращать производство нефти, сложности будут с экспортом газа", — прогнозирует эксперт.

ЦЕЛЬ – СМЕНИТЬ РЕЖИМ АЯТОЛЛ НА "АМЕРИКАНСКУЮ" ДЕМОКРАТИЮ

Ранее народ Ирана, страдавший от санкций до их отмены в 2015 году, уже высказывал недовольство ухудшением уровня жизни, а также отменой различных льгот и дотаций. По прогнозу Наедина-Раевского, народные волнения могут возобновиться.

"Конечно, (волнения) могут вернуться. Были еще при (Махмуде) Ахмадинеджаде (президент Ирана в 2005-2013 годах) "куриные" бунты, когда американцы наложили эмбарго на продукты питания. Были повышения цен на бензин – в Иране (до этого) пользовались бензином очень дешевым. Потом правительство из-за недостатка средств вынуждено было от этих субсидий отказаться. Вынуждены были отказаться от субсидирования хлеба для всего населения", — напомнил эксперт.

Выльются ли возможные беспорядки в революцию, прогнозировать пока сложно.

"Ну, пытаются. Американцы финансируют террористические организации на иранской территории – в первую очередь, "Моджахедов иранского народа". Будут и продолжать это все", — прогнозирует эксперт.

А в ходе переговоров об отмене санкций, к которым США хочет склонить Иран, "наверное, потребуют, чтобы режим аятолл заменили на американскую демократию, советников приняли американцев в ключевые министерства, как у нас было в России".

"Однако у иранцев по этому поводу своя точка зрения – отказываться от своей системы управления страной не собираются, отказываться от ислама не собираются, и посему на требования (президента США Дональда) Трампа пойти не могут", — говорит российский востоковед

ИРАН ПОЙДЕТ НА ОТВЕТНЫЕ

Впрочем, Иран тоже не будет сидеть сложа руки и пойдет на ответные меры, считает исследователь. В частности, страна может попробовать выполнить свою угрозу перекрыть нефтеторговлю через Ормузский пролив.

"Они способны нанести очень серьезный удар по нефтеэкспорту, нефтеторговле. Стоит перекрыть Ормузский пролив – а это очень серьезные месторождения, которые находятся по его берегам. И тогда удар по мировой экономике будет действительно серьезным. Могут и в других районах нанести ущерб международной торговле нефтью. Тем более что давно руки чешутся и у саудитов – нанести удар по Ирану, и у Ирана – нанести ответный удар. У (саудитов), конечно, новейшее вооружение, но судя по войне в Йемене, это мало помогает", — считает Надеин-Раевский.

США ВОССТАНАВЛИВАЮТ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что страна соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций. Но США предупредили, что будут вводить санкции против любых компаний, которые попытаются нарушить их режим.

МИД РФ заявил, что СВДП себя полностью оправдывает и доказывает свою эффективность. Также Россия осудила "новые деструктивные действия США", которые ухудшают глобальную безопасность и наносят мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.